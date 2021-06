Passagerer sad i venteposition i flere timer - nu sejler færge igen

Passagerne endte dog alligevel med at vente tre timer ombord på færgen, da rederiet troede, at man allerede klokken 10.00 ville kunne sejle igen, hvorfor de fik passagerne ombord.

- Vi regnede med, at vi kunne sejle klokken 10, men det kunne vi ikke, siger Carsten Kruse.

Inge var fanget på færgen i tre timer

Inge Jensen fra Skanderborg er en af dem, som torsdag morgen skulle have været med færgen. Hun troede, at færge var sejlet ind i molen.



- Jeg stod og snakkede med nogle af de andre, som skulle med færgen.

- Lige pludselig tuder den helt vildt med hornet, og så sejler den direkte ind i molen med et brag, sagde hun torsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun skulle til Samsø for at hente sin søn, og var derfor ærgerlig over, at forsinkelsene fortsatte helt til efter middag.

- Det har været træls, men vi kunne ikke gøre så meget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND, da færgen igen sejler.

Samsø Rederi oplyser, at de forventer, at have indhentet forsinkelserne i løbet af et par timer.