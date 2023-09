Overrasket over ø-livets udfordringer: - Børnene trives desværre ikke herovre

- Vi vidste godt, det ville blive en udfordring for børnene, at vi flyttede vores liv herover. Det er bare kommet bag på os, hvor meget det har påvirket dem, og det er særligt turen med færgen, der er hård at kapere, siger Anita Grønholdt Møller, der følger med børnene om morgenen.

Familien flyttede fra Stevnstrup ved Randers i april for at overtage købmandsbutikken på øen, der har cirka 70 beboere. På alle måder langt fra en provinsby som Randers.

Til TV2 Østjylland siger Anita Grønholdt Møller tirsdag, at alle fire børn på henholdsvis ti, ti, 13 og 16 år har gjort det meget klart over for hende og Anders Grønholdt Møller, at de virkelig gerne vil tilbage til hverdagen på fastlandet.

Den anden tvilling er ifølge forældrene begyndt at være udadreagerende, lave mærkelige lyde og have svært ved at være i sin krop. De to piger går på Hou Skole.

- Den ene af vores ti-årige tvillinger græder, allerede før færgen er sejlet ud af havnen, og hun siger, hun gerne vil flytte et sted hen, hvor hun ikke skal sejle i skole. Hun er ked af det, og det er hårdt for os som forældre at være vidne til.

Parrets dreng på 13 har skolevægring og er derfor først for nylig begyndt at gå i skole på Parkvejens Skole i Odder, hvor han går i en specialklasse. Hans storebror på 16 går også i specialklasse, og han siger, at han har det meget svært ved at sidde i en time og 20 minutter på havnen i Hou, mens han venter på at sejle hjem til Tunø.

- Han er diagnosticeret med infantil autisme, og han har det svært ved mange lyde omkring sig og mange mennesker. Derfor er bussen ikke en mulighed. Det betyder bare, at han får den lange ventetid i Hou, fordi hans taxas køreplan passer sådan, at han kommer til at vente i en time og 20 minutter på havnen. Det er meget lang tid for ham, forklarer Anita Grønholdt Møller.

Drengen skal sættes af som den første, fordi taxaen skal videre med en anden elev, der også har taxakørselsordning.

- Sagen er den, at vi forældre er meget glade for at være herovre, og vi synes, det er fantastisk at drive butikken, som lokalsamfundet har bakket op om. Derfor havde vi forleden et møde med fonden bag butikken, og aftalen er, at vi bliver her til den 1. april, siger Anita Grønholdt Møller.

Leder efter et sted med plads til alle

I tiden frem til april håber familien på at finde en bolig, den enten kan leje eller købe i nærheden af Hou, så de kan sejle de 55 minutter til og fra Tunø og blive ved med at drive butikken. I travle perioder som ferier vil de stadig bo på øen allesammen, så butikken kan være åben alle dage, mens den i mindre travle perioder måske kun er åben fra fredag til mandag.

- Nu må vi se, om det kan blive løsningen. Indtil videre er det ikke lykkedes os at finde en bolig, hvor der er plads til vores store familie på seks personer og vores hund. Det kræver jo noget plads, og det skal også være et sted, vi har råd til, siger Anita Grønholdt Møller og understreger, at hun og Anders meget gerne vil blive ved med at være Tunøs købmandspar.

Det skal bare ikke gå ud over børnene.

Ifølge købmandsparret har de formået at lave en omsætning, der matcher den fra 2022, selv om der har været rundt regnet 50 procent færre turister hen over sommermånederne.