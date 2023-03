Ommer: Nu er ordning om hjemmepasning endelig vedtaget

Her vedtog kommunalbestyrelsen en kontroversiel version af en ny ordning om hjemmepasning. Forældre skulle nemlig gå direkte fra barselsorlov til hjemmepasning, hvis de ville have del i hjemmepasningskagen.

quote

quote

quote

Blandt andre Susanne Winther, som havde glædet sig over udsigten til i en periode at kunne hjemmepasse sin søn på halvandet år med tilskud fra kommunen.

Den går dog ikke, for lige præcis det krav skulle vise sig at være ulovligt, hvorfor sagen skulle gå om. Til stor ærgrelse for flere forældre, som TV2 Østjylland talte med i januar.

Den vedtagne ordning ligner til forveksling den model, et solidt flertal i kommunalbestyrelsen var enige om i december – minus altså kravet om at den pågældende forælder skal hjemmepasse direkte i forlængelse af barslen.

Siden sagen altså blev dømt tilbage til start i forvaltningen, er den politisk blevet genbehandlet i både Udvalget for Børn og Skole samt økonomi- og erhvervsudvalget, inden byrådet altså endelig tirsdag konfirmerede beslutningen.

- Jeg kunne jo høre, at de virkelig har gjort sig umage for at finde argumenterne frem. Især de medlemmer der er for ordningen, lyder det fra Susanne Winther.

- Det skulle de jo bare have gjort fra starten af, siger hun med en lille stikpille, inden hun finder bogen med rose-gloserne frem.

Med til sagen hører, at den oprindelige ordning, som i praksis bliver en toårig forsøgsordning, skulle være trådt i kraft den 1. april, men med ’ommeren’ var det ikke til at vide, om den tidsramme kunne holde, selv om borgmester Lone Jakobi (S) gav udtryk for det tilbage i januar.

Den gode nyhed for forældre, der lurer på at få del i tilskuddet, er, at ordningen faktisk bliver indført fra om lige præcis to måneder, hvilket glæder Susanne Winther.

- Cadeau til kommunen, at det bliver fra 1. april, og at vi ikke har måtte vente til efter sommer eller noget, siger moren, der regner med at gøre brug af ordningen som en af de første.

Da TV2 Østjylland i januar kunne fortælle om beslutningen, der altså indeholdt en ulovlighed, kaldte Lone Jakobi det for en ærgerlig fejl, men hun ønskede ikke at gøre et større nummer ud af det, som hun sagde.

- I en arbejdende kommune sker der fejl, lød det fra borgmesteren, som tirsdag aften ledte kommunalbestyrelsen gennem den hen mod halve time lange debat om hjemmepasningsordningen.

Debatten kan genses her.