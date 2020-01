Østjysk skuespiller vinder stor filmpris for rolle i gidseldrama

* Robert-prisen er det danske svar på den amerikanske filmpris Oscar. Det er således filmbranchen selv, der uddeler prisen. Der uddeles også priser i en række tv-kategorier.

* Det Danmarks Film Akademi, der står bag prisen. For at blive medlem af akademiet er det et krav at have arbejde i filmbranchen.

* Prisen uddeles efter afstemning blandt alle akademiets medlemmer.

* Prisen er opkaldt efter kunstneren Robert Jacobsen, der har skabt den statuette, som prisvinderne får overrakt.

Kilde: Danmarks Film Akademi.