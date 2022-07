Østjysk narkofabrik udløser lange fængselsstraffe til bagmænd

To østjyske mænd er ved Retten i Aarhus idømt henholdsvis 18 og 16 års fængsel i en stor sag om fremstilling og overdragelse af amfetamin.

De to mænd er fundet skyldige i at have fremstillet og videresolgt 223 kilo amfetamin og haft remedier til at producere yderligere 93 kilo af den hårde narko.

Det foregik på en ejendom ved Odder, der efter politiets opfattelse var en regulær narkofabrik.

Her fandt politiet dunke med amfetaminolie og andre ingredienser, der skulle bruges til fremstillingen.

Narkoen blev solgt i foråret og sommeren 2020, og det foregik efter rettens vurdering efter et fast mønster.

Kunderne indfandt sig ved parkeringspladsen ved et supermarked i Odder.