Østjysk narkofabrik udløser 120 års fængsel

Retten er overbevist om, at den omtalte suppe i virkeligheden var et udtryk for amfetamin.

Også videooptagelser, rumaflytning og observationer foretaget af politiobservatører indgik i sagen.

120 års fængsel til de dømte

Otte andre mænd og en kvinde var ligeledes tiltalt i sagen. De er idømt fængselsstraffe på mellem to et halvt år og 16 år.

Sammenlagt er der udmålt 120 års fængsel til de dømte.

De to hovedmænd erkendte besiddelse af 71 kilo amfetamin, men nægtede sig skyldige i de øvrige anklager.

De øvrige nægtede sig skyldige.

Retten har bestemt, at der skal konfiskeres cirka halvanden million kroner hos de to mænd. Det svarer til den fortjeneste, de skal have haft på salget af narkoen.