Østjylland har fået helt ny gangrute

Er du bruger af de smukke østjyske vandreruter, så kan du nu få dig en ekstra oplevelse med på turen.

"Højskoleruten" er et nyt projekt, der på kryds og tværs forbinder de østjyske højskoler via vandreruter med kulturelle indslag undervejs.

- Det er en måde at vise højskolerne frem på og få bredt den her højskole-tankegang ud til flere, fortæller Karen Grann, de er projektmedarbejder på Idrætshøjskolen Aarhus.

Og det er netop på Idrætshøjskolen i Aarhus, at ideen er opstået.

- Ideen til højskole-ruten opstod egentlig under corona. Der var et behov for at komme ud og lave nogle ting, også i Danmark og sit lokalområde, siger Mathias Stoltz Nielsen, der er projektkoordinator.

Forbinder Østjylland

Sammen med 13 andre højskoler i Østjylland har de forbundet hinanden med 29 forskellige vandreruter.



Og bevæbnet med en smartphone og appen "Højskoleruten" kan du bliver guidet igennem det østjyske.



- Man kan opleve forskellige spots undervejs, der fortæller noget om området, fortæller Karen Grann.

Og undervejs kan du blive klogere på blandt andet ordsprog, kultur og selvfølgelig højskolesangbogen.

Alle kender jo margueritruten, men hvor mange håber du kommer til at kende højskoleruten?

- Jeg håber, at alle kommer til at kende højskoleruten. Jeg håber, at så mange som muligt kommer til at få et forhold til den og bruge den, siger Mathias Stoltz Nielsen.



Du kan se hele indslaget om den nye rute øverst i artiklen.