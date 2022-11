Øens eneste købmand lukker: - Det er dramatisk

Det har ikke været en nem beslutning at tage. Hendes gamle forældre bor på Tunø, hun har sommerhus på øen og er kommet der så godt som hele sit liv.

Hun er sågar født i den gamle brugs på Tunø.

Så da Jette Agerholm Olsen for et år siden tog springet og sammen med sin mand sagde ja til at drive øens eneste købmand, var det med håb og drømme om at bidrage til udvikling og ikke afvikling på en lille ø.

- Det er klart, at det er svært, at vi nu er kommet hertil, at jeg er nødt til at trække mig. Det er meget, meget trist, og det kommer til at sætte øboerne i en træls situation, siger Jette Agerholm Olsen.

Dramatisk afvikling

Ved årsskiftet var der 89 beboere på Tunø, men 2022 har budt på affolkning i en sådan grad, at befolkningstallet nu er nede på 65.