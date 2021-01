Øboere jubler: Nu skal de ikke rejse flere timer for vaccine

Nu kan han og alle andre øboere ånde lettet op. Region Midtjylland har nemlig netop vedtaget, at alle øboere i regionen skal vaccineres på den ø, de bor på frem for at rejse til fastlandet.

- Det har vi ønsket længe, og nu har vi vedtaget, at det er sådan, det bliver, siger Ole Thomsen, der er koncerndirektør hos Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Øboer sagde nej til vaccine

Denne nyhed glæder Jørgen Hastrup, som nu kan nøjes med at se frem til, at det bliver hans tur til at få det eftertragtede stik.

- Det er jeg så glad for. Det betyder så meget for alle os ældre på øen, siger Jørgen Hastrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Nyheden er også nået frem til Anholt, hvor 80-årige Henrik Gimbel bor. Han, og andre borgere på Anholt, har allerede fået tilbudt vaccinen, men de takkede nej, da tilbuddet krævede, at de skulle komme til Randers for at få det første stik.