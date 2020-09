Odder krydser kritisk grænse for smitte

Det betyder, at Odder Kommune nu har over 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i den seneste uge.

Dermed rykker Odder over den såkaldte bekymringsgrænse, som sundhedsmyndighederne holder særligt øje med.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

- Vi er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Meldingen er, at vi skal følge situationen nøje, overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger og melde tilbage, hvis ansatte eller borgere i sundhedssektoren smittes, siger direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Odder Kommune, Jette Lorenzen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen smittede i sundhedssektoren

Derudover har kommunen et coronaberedskab, der følger situationen tæt og sidder klar til at melde noget ud, hvis der skulle ske ændringer.

- Vi er bekymrede og meget opmærksomme på at følge udviklingen, og vi er klar til at indføre yderligere stramninger, hvis der sker noget, siger hun.

Forløbeligt bliver der ikke lavet nogle besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem og bosteder.

- Der er ingen smittede i sundhedssektoren, så det er ikke nødvendigt, men vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, om det sker. Derfor har vi også ringet til lederne rundt omkring for at informere dem om situationen og på ny opfordret dem til at følge sundhedsanbefalingerne, forklarer hun.