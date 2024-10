Nyt foto kaster lys over mystiske træfældninger

En fældeudkørselsmaskine, der bruges til skovning af træer, kørte rundt med et læs træer på en mark uden for Odder umiddelbart inden, fældning af flere træer blev politianmeldt. Det afslører et billede, som TV2 Østjylland er kommet i besiddelse af. Billedet er taget af en forundret forbipasserende borger om morgenen den 17. september. Dagen inden Odder Kommune oplyste, at den havde politianmeldt fældningen af en række træer langs Houvej lige uden for Odder. Køretøjet befinder sig på en mark, der støder op til to områder, hvor fældninger umiddelbart efter billedet er taget, blev politianmeldt.

Maskinen tilhører en skoventreprenørvirksomhed, som TV2 Østjylland er bekendt med, men som ikke har ønsket at kommentere sagen.

Marken, som køretøjet er fotograferet på, grænser op til et område langs Rævs å, hvor Odder Kommune oplyser, at de har politianmeldt fældninger af træer i naturbeskyttet område.

Ved skoventreprenørernes brancheforening, Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E), ser man alvorligt på de fældninger, der er foretaget i og omkring Odder i løbet af den seneste måned. Organisationens chefkonsulent på skovområdet kommer dog med en udstrakt hånd til entreprenøren, hvis de uvidende har været involveret i de politianmeldte fældninger. - Hvis det drejer sig om en af vores medlemsvirksomheder, kan vi tilbyde juridisk vejledning i forbindelse med den efterfølgende politisag. Vi kan også rådgive om, hvordan man undgår lignende sager i fremtiden, siger Claus Danefeldt Clemmensen, chefkonsulent - Skov ved DM&E. - Det er en træls situation, og jeg forestiller mig, at virksomheden helst ville have fældet træer, der tilhørte den lodsejer, de arbejdede for, så sagen kunne have været undgået, siger Claus Danefeldt Clemmensen.

Marken, som køretøjet er fotograferet på, grænser op til et område, hvor en grundejerforening oplyser, at de har politianmeldt ulovlige fældninger på deres arealer.

TV2 Østjylland har valgt ikke at offentliggøre virksomhedens navn, da det er uvist, om fældeudkørselsmaskinen på billedet har været med til at foretage nogen af de politianmeldte fældninger i Odder Kommune den seneste måned. Men køretøjet er placeret på en mark, der grænser op til flere områder, hvor der umiddelbart efter er blevet politianmeldt fældninger af træer.

De røde streger viser omkringliggende områder, hvor fældninger er blevet politianmeldt. Den gule prik markerer en bunke træer, der er blevet afspærret af politiet. Det grønne område er ejet af Johan Koed Jørgensen.

I Odder Kommune er der siden den 18. september blevet politianmeldt en række træfældninger på privat og offentligt areal.

Det ved vi Billedet af fældeudkørselsmaskine er taget fra offentligt tilgængeligt område d. 17. september, klokken 08:46 og viser skovningskøretøjet på en mark sydøst for Odder. Det er dagen inden Odder Kommune på deres facebookside oplyste, at de har politianmeldt fældningen af en række træer langs Houvej. De første træer er blevet observeret fældet langs Houvej den 13. september på en mark et par hundrede meter fra, der hvor fældeudkørselsmaskinen er blevet fotograferet. Hvornår fældningerne i naturbeskyttet område eller potentielt på grundejerforeningens areal er foregået, vides endnu ikke. Det er endu uvist, om fældeudkørselsmaskinen på billedet har været med til at foretage nogen af de politianmeldte fældninger i Odder Kommune den seneste måned.

Har ikke set noget lignende Ifølge chefkonsulenten ved DM&E sker det af og til, at der ved fejl eller misforståelser bliver fældet træer på den forkerte side af skel, og derfor rådgiver de også entreprenørerne om være særligt opmærksomme, hvis der er tvivl. - Mange af vores medlemmer arbejder i situationer, hvor de fælder træer i skellinjer mellem to eller flere lodsejere. Det kan være vanskeligt at præcist vurdere, hvor skellet går, når man er ude i det åbne land. Derfor anbefaler vi, at man i tvivlstilfælde inddrager naboen for at blive enige om, hvor skellet ligger, så man undgår situationer som denne, siger Claus Danefeldt Clemmensen.

Ved brancheforeningen har man dog ikke før set tilfælde med lige så mange involverede lodsejere, som der potentielt har været i Odder Kommune i løbet af den seneste måned. - Det sker indimellem, at der fældes træer på den forkerte side af skellet, men jeg har ikke oplevet det i så stort omfang tidligere, siger Claus Danefeldt Clemmensen.

Ingen kommentar fra lodsejer Marken, som den affotograferede fældeudkørselsmaskine befinder sig på, er ejet af godsejer Johan Koed Jørgensen. Alle de træer, der er blevet fældet, som er blevet politianmeldt af Odder Kommune, Naturstyrelsen eller grundejerforeningen i løbet af den seneste måned, har været placeret enten på eller i umiddelbar nærhed af jord ejet af Johan Koed Jørgensen.

Kun få hundrede meter fra marken, hvor køretøjet er fotograferet på, er en bunke med fældede træer blevet afspærret af politiet.

TV2 Østjylland har forsøgt at kontakte Johan Koed Jørgensen telefonisk og ved en fysisk henvendelse på Aakær Gods. Som svar på TV2 Østjyllands skriftlige henvendelse har godsets advokat efterfølgende oplyst til TV2 Østjylland, at Aakær Gods for nuværende ingen kommentar har til sagen og at yderligere henvendelser til Johan Koed Jørgensen frabedes. TV2 Østjylland har flere gange talt med direktøren i skoventreprenørvirksomheden, hvis logo fremgår på fældeudkørselsmaskinen, og de har på intet tidspunkt bekræftet eller benægtet, at der kan være tale om en af deres maskiner, men virksomheden oplyser i et skriftligt svar, at de ikke har yderligere kommentarer. Brancheforeningen DM&E oplyser, at hvis virksomheden har været involveret i nogen af de politianmeldte fældninger, så er det op til politiet at afgøre, hvem der har ansvaret, men at det godt kan tilfalde entreprenøren. Den forbipasserende borger, der har taget billedet af køretøjet på marken, har ikke ønsket at fortælle om hændelsen, og de borgere der bor i og omkring grundejerforeningen, som TV2 Østjylland har talt med, har ikke set køretøjet den dag.