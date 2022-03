Ny bro kan ende som mareridt for Inger og Ejvind

Nu håber parret på, at broen kommer til at genere så meget, at deres ejendom kan blive eksproprieret. Det vil sige et tvangssalg af deres ejendom til staten i forbindelse med anlægsbyggeriet af Kattegat-forbindelsen.

Det ser sort ud

I et notat, som TV2ØSTJYLLAND fredag fik agtindsigt i, fremgår det, at det som resultat af forundersøgelserne anbefales, at forbindelsen skal gå i land ved Dyngby.

'I Jylland anbefales det, at der arbejdes videre med udgangspunkt i ilandføring nord for Hou (Dyngby) svarende til ilandføringszonen for de udvalgte løsninger for Kyst-kyst Vest,' står der i notatet.