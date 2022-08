Nu slutter høring om kritiseret biogasanlæg

Det er selskabet Bioenergi, som ønsker at opføre biogasanlægget ved Torrild til stor utilfredshed blandt flere borgere. De mener, at det kan placeres et bedre sted, og at lugten vil genere området.

Succesfuldt borgerforslag

Det har også ført til et borgerforslag, som vil have politikerne til at flytte biogasanlægget et andet sted hen. Der skulle kun gå få dage, før borgerforslaget fik stemmer nok til at blive taget op i byrådet. Det skal nu behandles til september.



Borgerforslaget er fremsat af Henriette Toftegaard, og der står blandt andet, at en anden placering af biogasanlægget kunne være ”et sted ved motorvejen”.