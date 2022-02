Nu samler ja-siden også underskrifter ind for højhuse

Siden har byrådets sammensætning ændret sig en smule, da det i november valgte byråd er tiltrådt pr. 1. januar.

- Der er skiftet ud i kommunalbestyrelsen siden byrådsmødet i december, og vi er nødt til at gøre opmærksom på, at vi er mange, der gerne vil have, at vi udvikler Hou.

Af referatet kan man også læse, at kommunen allerede i december havde modtaget en underskriftindsamling mod projektet, og at kommunen vil medtage det som et høringssvar i den aktuelle høring.

Tiltrængt fornyelse

For Lars Møller, der har kommet i Hou siden barneårene og har boet i byen hele sit voksne liv, blev havnen længe anskuet som en industrihavn - og siden som et område under afvikling.

Nu er der udsigt til fornyelse, og det er der egentlig bred stemning for, mener han.

- Vi vil gerne have, at byen udvikler sig, og jeg tror ikke, du kan finde en person hernede, der ikke vil have de to gamle rønner væk. Vi er bare ikke enige om, hvad der så skal ske, siger han om ejendommene Søndergade 2 og 4, der altså skal lade livet for højhusene, hvis lokalplanen bliver gennemført.