Nu kan børn tage færgen til østjysk ø helt gratis

Vækker glæde hos skoleleder

Muligheden for at besøge Tunø helt gratis vækker glæde hos Vivian Anditsch, der udover at være skoleleder for Tunø Skole, også er leder for de fire landsbyordninger Hou, Gylling, Saksild og Hundslund.

- Jeg tænker, det er en rigtig god idé, og det er rigtig godt at lave en bro mellem øen og fastlandet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Børnene i de fire daginstitutioner og de fire skoler, som Vivian Anditsch er leder hos, har allerede et kendskab til øen, da de indimellem besøger den.