Nu kan 2-årige Isabella blive passet – håber at flere børnefamilier kommer til

Klokken var kun lige slået 6.30, da Tunøfærgen med dannebrog i agterstavnen her til morgen stævnede ud fra Tunø Havn.

Ombord serverer personalet kaffe til de omkring 10-15 morgenfriske passagerer.



En håndfuld tunboere stod klar med flag på havnen, da færgen igen lagde til, de var nemlig stået tidligt op for at overvære færgens første tidlige morgensejlads. En begivenhed, som de i årevis har kæmpet for.

- Det her har gjort, at vi er blevet. Ellers var vi flyttet fra øen, siger Tim Grønbech til TV2 Østjylland.

Som erhvervsdrivende på Tunø og medformand for Tunøs ø-udvalg har han flere gange stillet sig forrest i kampen for flere færgeafgange.

Derfor glæder det ham, at Tunøfærgen fra i dag med to ekstra daglige sejladser fordobler afgangene mellem Tunø og Hou i hverdagene. Første afgang fra Tunø sejles klokken 6.30. Der indsættes ligeledes en ekstra aftensejlads.

Afgørende for bosætning

Han håber, at de udvidede færgeafgange vil tiltrække tilflyttere til den lille ø i Kattegat, der i de forgangne år har oplevet en drastisk befolkningsflugt.

Ved udgangen af 2021 var der 89 beboere på Tunø. Et tal der i løbet af 2022 dalede til 65.

- Jeg håber, der kommer lidt ro på tilstanden, og at folk kan se interessen i at flytte til øen. Nu tror vi da mere på fremtiden, siger han.

Det er blandt andet flere børnefamilier, som Tunø har måttet sige farvel til i løbet af 2022. Det skyldtes begrænsede skole- og pasningstilbud på øen, og at det med de daværende færgeafgange var svært at få arbejde og familieliv til at harmonere.

- Det er ikke for sent at vende udviklingen, men det var lige på kanten, siger Tim Grønbech, hvis toårige datter, Isabella, nu er det eneste tilbageværende barn på øen.

For hende betød morgenens tidlige sejlads også en debut.

Hun blev i dag afleveret ved færgelejet klokken 6.30 frem for at vente til klokken 10.30. Her stod en medarbejder klar til at tage imod hende og sejle hende over til institutionen i Hou.

Det betyder, at begge forældre kan passe et fuldtidsarbejde på øen. Noget Claus Døssing efterlyste, da han i juni sidste år besluttede at flytte fra Tunø med sine fem børn.

- Nu har vi snart været i gang i to år med at prøve at få en fastboende pædagog eller få ændret færgetiderne, og de har ikke rigtig været lydhør. At vi rejser nu, er så konsekvensen af det, sagde han dengang til TV2 Østjylland.

Allerede nye naboer på vej

Allerede fra 1. maj kan beboerne på Tunø se frem til nye naboer og Isabella til nye legekammerater, når et nyt købmandspar med fire børn flytter til øen.

For Anita og Anders Grønholdt Møller har udsigten til flere færgeafgange været afgørende for deres beslutning om at skifte fastlandet ud med ø-livet.

- Det har betydet alt. Vi kunne ikke sende børnene i skole, hvis ikke de nye færgeafgange havde været der, siger Anders Grønholdt Møller til TV2 Østjylland.