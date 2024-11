Liams ben ville ikke gå: Nu har han fundet særligt fællesskab

Heldigvis for Liam vokser det på ny - takket være et alternativt fællesskab hos Odder IGF Fodbold, hvor Liam er blevet frivillig holdleder. Her står han for alt det praktiske, så fodboldspillerne kan holde øjnene på bolden – og intet andet.

12-årige Liam er blev mobbet i en grad, så han var bange for at tage i skole. Derudover var hans mor syg, da han var lille. Og hans ben gik i krampe og holdt ham på afstand af fællesskabet i skolen.

Her føler Liam, at han gør en afgørende forskel for andre – og dermed også for sig selv:

Ikke alene måtte Liam sidde over mange lege med sine jævnaldrende, han blev også et mobbeoffer.

Ondt blev værre, da Liam blev drillet med sit taljemål.

- Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv ud af sengen, for jeg var så bange. For hvad vil de mon gøre og sige i dag?

De seneste år har Liams ben fået behandling, der tager toppen af smerterne. Men Liam har fortsat savnet fællesskab.

Og det er her, tjansen som holdleder kommer ind i billedet.

En skov af hænder og highfives

For et par år siden fik Liam et fristende tilbud. Sammen med sin far Patrick Henriksen var han tilskuer til en kamp, da de blev tilbudt at blive holdledere for Odder IGF Fodbold.

- Jeg savnede muligheden for at være sammen med nogle og snakke med nogle, siger Liam og tilføjer:

- Det kunne også være en fin mulighed for at få andre til at se, at jeg er en fin nok fyr at snakke med.