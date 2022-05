Nu er omstridt højhus ved havnen vedtaget

- Jeg er skuffet. Det føles som tidsspild at have kæmpet imod byggeriet, siger Peder Boudigaard til TV2 ØSTJYLLAND.



Han har som mange andre i Hou været modstander af det nye byggeri, der kommer til at ligge tæt på hans hus. Et højspændt emne og et byggeri, som har været længe undervejs og som har splittet lokalsamfundet for og imod projektet.

Fire etagers byggeri deler politikere

Det var meget uenige politikere, som fyldte Byrådssalen, for afstemningen endte med 10 stemmer for og 9 imod, og det var altså et meget knebent flertal, der fik beslutningen igennem.

- Det er for massivt, det fylder for meget, og det passer ikke ind i Hou, lød det blandt andet fra udvalgsformand for Klima og Plan Kresten Bjerre (R).