Narkosmugler får 17 års fængsel og konfiskeret seks millioner kroner

I en tilståelsessag, som torsdag fandt sted ved Retten i Aarhus, har 46-årige Mads Aarup Møller Jegindø fået det, som anklagemyndigheden kalder "en særligt lang fængselsdom" for indsmugling af narkotika til Danmark.

Det skriver politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.

Den 46-åriges dom lyder på 17 års fængsel.

Dommen får han for at have stået bag indsmugling af meget store mængder kokain og hash til Danmark, og en del af straffen er en såkaldt reststraf fra en tidligere dom for lignende kriminalitet.

Den dømte tilstod over for en dommer, at han i en periode fra februar 2020 til marts 2021 var den centrale bagmand til en række indsmuglinger af 148 kilo kokain samt 1500 kilo hash.

Internationalt efterlyst

Mads Aarup Møller Jegindø benyttede sammenlagt fem forskellige brugere på de krypterede kommunikationstjenester SKY-ECC og EncroChat, som han brugte til at planlægge og koordinere indsmuglingen af kokain og hash fra Holland til Danmark.

Narkotikaen blev i vidt omfang indsmuglet i hollandske lastbiler og herefter afleveret til medgerningsmænd i den 46-åriges netværk i Danmark, inden den blev videredistribueret i Danmark - primært Østjylland.

Efter intens efterforskning af narkotikaorganisationen blev den Mads Aarup Møller Jegindø i marts 2023 fængslet in absentia og internationalt efterlyst. Han blev senere i marts pågrebet i Holland, hvor anholdelsen skete i samarbejde med hollandsk politi.

Samtidig blev yderligere ni mænd anholdt i en større koordineret anholdelsesaktion i Tyskland og Danmark. Én person, som siden er idømt 11 års fængsel, blev anholdt få dage efter. I alt er ti personer varetægtsfængslet i sagskomplekset.

En central skikkelse i miljøet

Specialanklager hos NSK, Jacob Gents, siger at Mads Aarup Møller Jegindø igennem en længere periode været en helt central skikkelse i Danmark, når det gælder indsmugling af særligt kokain.