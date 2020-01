Narkohandler anholdt i frisørsalon

En 25-årig mand fra Odder blev anholdt i en frisørsalon for salg af kokain. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

En frisørsalon i odder dannede torsdag rammen om en politiaktion i en sag om narkohandel. Det hele begyndte med, at Østjyllands Politis specialpatrulje så to unge mænd komme gående på gaden nær den pågældende frisørsalon, som politiet af hensyn til efterforskningen ikke ønsker at frigive navnet på.

- De går ind i frisørsalonen og sætter sig i stolen, men forlader den igen uden at blive klippet, fortæller Anne Tiedemann, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

- De to mænd går udenfor og da de er kommet ud kommer der en bil med en 25-årig mand i. Han stiger ud og udveksler noget med de to mænd, inden han går ind i frisørsalonen.

Det var i en frisørsalon i Odder, at den 25-årige formodede narkohandler blev anholdt. Foto: Colourbox

To anholdt

Specialpatruljen fra Østjyllands Politi henvender sig nu til de to mænd, som udvekslede noget med den 25-årige. På den ene af de to, fandt de en mindre mængde kokain. Manden, der er 21 år og fra Odder, blev anholdt og sigtet for besiddelse af narko.

Efter denne anholdelse gik politiet ind i frisørsalonen, hvor den 25-årige mand fra bilen nu opholdt sig. Politiet mistænkte, at det netop var kokain, der var blevet udvekslet mellem de to mænd på gaden og visiterede derfor dem 25-årige.

På ham fandt de flere salgsposer med kokain og da de efterfølgende ransagede hans bopæl, fandt politiet yderligere en mængde kokain. Den 25-årige blev anholdt og sigtet for salg af narkotika.

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt politiet, om og eventuelt hvordan den pågældende frisørsalon i Odder er indblandet i narkohandlen, men det ønsker Østjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke at svare på.

- Vi kan ikke sige mere om det på grund af den videre efterforskning, lyder svaret for Anne Tiedemann.