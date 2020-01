Mødre har fået politikere i tale: - Der er blevet skåret for meget

Forældre i hele landet har i 2019 været på gaden for at kæmpe for mere personale i deres børns daginstitutioner.

I december indgik regeringen så en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at indføre minimumsnormeringer, der efter planen skal være fuldt indfasede i 2025.

Og selvom det lyder meget godt, så er en stor gruppe forældre i Odder ikke tilfredse.

Læs også Forældre jubler over aftale om minimumsnormeringer: - Vi har vundet første halvleg

- Mit børnehavebarn er ude til den tid, siger Lena Bryder, der er talsperson for Forældrebevægelsen Odder til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er mega dygtige pædagoger, men der er bare ikke nok af dem. Der er blevet skåret for meget, og nu skal det stoppe, tilføjer hun.

Læs også Vuggestuer jubler - får 107 millioner kroner til flere pædagoger

Hun og over 400 andre personer har skrevet under på Forældrebevægelsen Odders forslag om, at kommunen skal gå forrest i kampen for hurtigst muligt at indføre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Og tirsdag aften var de så til møde med Odder Kommunes borgmester og formand for børneudvalget.

Skal tage penge et andet sted

Borgmesteren kunne fortælle mødrene, at der ikke kommer nogen penge i år, da budgettet er lagt.

- Alting kan gøres bedre - det kan det også her. Men hvis jeg skal øge udgifterne til daginstitutionsområdet, skal jeg tage pengene fra et andet sted, siger Uffe Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det afholder dem dog ikke fra at kæmpe videre. Den 3. februar bliver alle kommunens politikere på et byrådsmøde præsenteret for forslaget om at hasteindføre minimumsnormeringer i kommunen.

Odders borgmester Uffe Jensen (V)

BUPL’s målsætning er en normering, hvor der i alle institutioner i hele åbningstiden er minimum én pædagog til stede per tre børn i vuggestuen og minimum en pædagog til stede per seks børn i børnehaven.

I Odder er der 3,3 børn per personale, hvilket er det samme som landsgennemsnittet. I børnehaver er der 6,6 børn per personale. Landsgennemsnittet er 6,7, viser tal fra Bupl.

Læs også Fremmede kvinder bliver veninder gennem facebook-gruppe

Lena Bryder fra Forældrebevægelsen Odder mener dog ikke, at de tal er retvisende.

- Normeringsberegningerne kan man ikke regne med, da en syg person og vikaren tæller med, selvom den ene er der hjemme, siger hun.