Ministre om svigt af 12-årige Jakob: - Det er på ingen måde i orden

For knap to uger siden kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at en familie fra Odder i årevis er blevet svigtet af Odder Kommune. Kommunen har nemlig gang på gang ignoreret de anbefalinger, som lægerne er kommet med til deres 12-årige søn, Jakob, som har ADHD, Tourette+ og adskillige andre diagnoser.

Nu er sagen nået til både børne- og ungeministeren og social- og ældreministerens skrivebord. Dansk Folkepartis social- og handicapordfører, Karina Adsbøl, har nemlig spurgt ministrene, om det er i orden, at en kommune sidder lægefaglige vurderinger af et barns behov overhørig. I spørgsmålet henviser hun til Jakobs sag.

- For mig viser den omtalte sag, hvor afgørende det er med en forebyggende og tidlig indsats, dels for at gribe børn i tide inden problemerne opstår, dels for at sikre, at problemerne ikke forværres, inden den rette hjælp gives, skriver social- og ældreministeren Astrid Krag (S) i et skriftligt svar til Karina Adsbøl, og fortsætter:

- Desuden hæfter jeg mig ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge med en psykisk lidelse og deres familie mødes af en relevant og velkoordineret indsats på tværs af ressortområder og sektorer, skriver hun.