Millionkamp i Odder nærmer sig afslutning: - Det er en komplet latterlig sag

- Efter min mening burde den aldrig være rejst. Det er en komplet latterlig sag på alle måder, at en godsejer på et grundlag, jeg synes er svært at forstå, kan forlange så horribelt stort et beløb for et ikke særlig veldokumenteret tab, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at det er helt normalt, at åen løber over sin breder, og at det derfor ikke giver mening at sagsøge på baggrund af det.