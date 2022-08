Massiv medvind på få dage til borgerforslag mod biogasanlæg

En forlænget weekend. Så længe tog det, før et borgerforslag om at forhindre placeringen af et stor biogasanlæg i Torrild fik så stor opbakning, at byrådet nu skal behandle det.



Borgerforslaget er fremsat af Henriette Toftegaard, der vil have politikerne til at flytte, hvad borgerne frygter vil blive et ildelugtende anlæg væk fra landsbyen.

- Biogasanlæg skal ligge, hvor det generer mindst muligt. Det er forkert at placere et af Danmarks største biogasanlæg på Danmarks korteste afstand til bebyggelse - de skal selvfølgelig placeres tæt på industriområder - væk fra tæt boligområder, står der i borgerforslaget, hvor ”et sted ved motorvejen” foreslås som oplagt placering.

356 stemmer skal der til, før at byrådet skal tage et borgerforslag op. Forslaget blev indleveret fredag, og mandag havde det nået 358 stemmer, og derfor skal byrådet nu behandle det i september.