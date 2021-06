Marie Louise er usynligt syg: - Mit liv burde lige være startet

Og det tror og håber Marie Louise Kalmeyer nu, at hun har fundet. Hun har nemlig søgt ind på HF efter sommerferien.

For hende er det altafgørende at vise, at sygdommen ikke er en hindring for at leve det liv, hun gerne vil.

- Jeg tror, der er mange, der bruger deres diagnose som en undskyldning over for dem selv og derfor giver op. Jeg har ikke tænkt mig, at mit liv bare skal handle om, at jeg skal rende rundt på jobcentret og søge førtidspension. Jeg tror, man har brug for, at det ligesom er, som det plejer, siger Marie Louise Kalmeyer.

I dokumentaren "Marie Louise giver aldrig op", som du finder herunder, kan du følge Marie Louise Kalmeyers kamp for et normalt liv.