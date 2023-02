Lone og Nicolaj sælger huset for en minigolfbane

Nogen gange skal man bare springe ud i det. Det er netop det, parret Nicolaj og Lone Melballe Simonsen Jensen har gjort, og derfor kan de nu kalde sig ejere af landets ældste minigolfbane, der ligger ved Saksild Strand. - Vi går 'all in' og skyder alt, hvad vi har, ind i det, for at det kan lykkes, fortæller Nicolaj Melballe Simonsen Jensen. Minigolfbanen Saxild er i 45 år blevet drevet af Evy Kaarill og hendes familie, men nu har de sagt stop og givet tøjlerne videre. Ansvaret for det populære samlingspunkt ved Saksild Strand i Odder Kommune lander altså nu i hænderne på Nicolaj og Lone, der har måttet sælge deres hus for at få råd til minigolfbanen. - Det er et sats og en kæmpe beslutning, men det er drømmen, vi går efter nu, siger han. Derfor flytter de inden længe ind i det sommerhus, der ligger i forbindelse med minigolfbanen, hvor de kommer til at bruge hele sommeren.

Lone og Nicolaj har ingen tidligere erfaring med at drive en minigolfbane. Foto: Privat

Men hvorfor springer man pludselig ud som minigolfbaneejer? For Nicolaj og Lone Melballe Simonsen Jensen har det altid været en drøm at blive iværksættere. - Vi har talt om at lave en cafe, et værtshus eller en strandbar nede sydpå. Ingen af dem har dog professionel erfaring med hverken minigolf, isbutik eller service, som de nu skal bruge utallige timer på. Nicolaj er sælger i autobranchen, og Lone har arbejdet med kvalitetssikring af armaturer, men har netop sagt sit job op. Hun skal være "direktøren" i minigolfbanen, som hendes mand formulerer det. Han selv beholder sit job, men kommer til at lægge al sin fritid i at få det til at køre. For nu skal alt handle om Minigolfbanen Saxild, hvor de er kommet i de seneste 10-12 år. En fremtid, der længe virkede som en drøm, der aldrig ville blive til virkelighed. - Den har været på førstepladsen, men det har også været uopnåeligt, fordi det jo aldrig nogensinde kom til salg - den har været i den familie altid. Så da Evy Kaarill og hendes mand endelig satte stedet til salg, meldte Nicolaj og Lone Melballe Simonsen Jensen sig hurtigt som interesserede. Alle deres fem børn er fløjet fra reden, og pludselig virkede deres hus i Odder meget stort.

Minigolfbanen Saxild blev sat til salg sidste år. Den blev senere solgt for 4,3 millioner kroner.

Kan noget helt specielt Parret er fuldstændig blæst bagover af den massive støtte, de har mødt, siden det blev annonceret, at de skal overtage Minigolfbanen Saxild. Et opslag på banens Facebook-side har fået mere end 800 reaktioner og masser af kommentarer fra folk, der byder dem velkommen. - Det er et sted, der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, som er kommet der i mange år.

- Så det kan noget helt specielt, og det kan næsten kun gå galt, hvis vi ikke kan finde ud af drive det, siger Nicolaj Melballe Simonsen Jensen. Han understreger, at de går til opgaven med ydmyghed og ikke har ambitioner om at skulle lave en masse om eller sætte priserne i vejret. Det vil handle om at føre det videre i samme stil og ånd som under de nu tidligere ejere. Cafeens store menukort vil dog blive snævret ind, for parret har simpelthen ikke den samme erfaring med at lave mad. Inden parret kan åbne lågerne på Skovduevej på Store Bededag, er der dog en masse praktiske ting, de skal forholde sig til. Da TV2 ØSTJYLLAND taler med Nicolaj Melballe Simonsen Jensen, er han netop ved at søge om en alkoholbevilling. Derudover skal der tages hygiejnekursus for at kunne arbejde med fødevarer, banen skal overtages, menukortet skal snævres ind, der skal laves en aftale med en revisor og meget, meget mere. - Alle mulige ting, som vi aldrig har haft bekendtskab med, fortæller Nicolaj Melballe Simonsen Jensen. VIDEO: Se indslag om minigolfbanen her: