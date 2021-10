Lokalpolitikere reagerer: Hvad må man som folkevalgt?

- Man skal være et ordentligt menneske. Sådan er det at være folkevalgt. Jeg har været Falck-mand, siden jeg var 18 år. Der var det lidt af det samme. Det var også nogle regler for, hvad kunne tillade sig, og hvad man ikke kunne tillade sig, siger Finn Thranum (V).

- Det er sådan en helt grundlæggende, hvordan man opfører sig som menneske. Men jeg tænker jo, at i tillæg til det, har man jo nogle forpligtelser i forhold til moral og etik, når man er folkevalgt, siger Ditte-Marie Thejsen (Enhl.).