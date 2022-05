Lokale ærger sig over hærværk på velbesøgt shelter

Et toilet overmalet med spraymaling er desværre ikke et særsyn i de større østjyske byer. Men på Tunø er det langt fra hverdagskost.

Derfor blev opsynsmanden Vagn Olesen noget overrasket, da han søndag formiddag kom forbi spejderpladsen.

- Da jeg kom derud, kunne jeg se, at der var malet på døren udenpå, så gik jeg over og åbnede den, men det skulle jeg da ikke have gjort. Det hele var overmalet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.