Letbanepassagerer skider og tisser foran Kirstens vindue

Hun bor nemlig over for Odder Station, hvor hun næsten dagligt ser folk, der rent ud sagt skider og tisser i området omkring stationen.

- Jeg synes egentlig, at det er mest synd for folk, at de ikke kan komme til et toilet. Man kan jo se, at de render forvildet rundt og prøver at finde et eller andet sted at gemme sig, siger Kirsten Lauesen.

Toiletter fjernet efter hærværk

Der har ikke været et toilet på Odder Station siden 2019.

Her blev de tidligere toiletter lukket af ejendomsmæglerfirmaet, der havde dem, på grund af gentagende hærværk.

- Vi har valgt at lukke det ned, for vi kan ikke forsvare at lade det stå sådan her. Der har tidligere været lavet bål herinde. Vi har jo os selv og andre lejere i bygningen, og vi kan ikke forsvare, hvis hele bygningen bliver brændt ned, så derfor har vi valgt at lukke det ned, sagde Kurt Birger Svit, der er daglig leder i EDC i Odder, til TV2 Østjylland i 2019.