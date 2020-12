Lejlighedsbrand på ø: Færge vender rundt for at hente brandbiler

Heldigvis skete der intet alvorligt, og branden er nu slukket. Brandvæsenet betegner branden som værende en mindre lejlighedsbrand.

En ældre mandlig beboer blev dog blevet fløjet med lægehelikopter til tjek for en sikkerheds skyld.

Politiet blev efterfølgende også sejlet til øen for at sikre, at alt var, som det skulle være.