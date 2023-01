Kun en taxa tilbage i byen - nu råber lokale op

- Vi har kun en her i byen, som faktisk rigtig gider at servicere os, og han kan jo heller ikke være her hele tiden, siger Jens Lysdal Mikkelsen, ejer af værtshuset El Paso i Odder.

- Kommunerne valgte jo at lægge al deres kørsel over i de her trafikselskaber, hvor vi ellers havde rigtig meget kørsel. Det kostede mig nok fire millioner kroner i omsætning dengang, lyder det fra Jens Lysdal Mikkelsen, der altså valgte at fokusere på værtshuset.

Byens sidste vognmand gør, hvad han kan for at hjælpe kunderne, forvisser han.

- Problemet er jo, at kunder fra oplandet jo ikke rigtig kommer herind, for de kan ikke komme hjem igen, lyder det fra værtshusejeren.

Her har han dog fået et nyt taxaproblem.

De fleste søger nu ind til de store byer, hvor der er flere kunder. Det gør Huseyin Baldan ikke, og selv om der er pres på i nogle tidsrum, er det svært for ham at få nok at lave i hverdagene, og han håber derfor på en udstrakt hånd fra kommunen.

- Udbud på kommunal kørsel. Eller det kan være for sygehusene eller kørsel med børn til specialtilbud. Har man mere af den type kørsel, har man i hvert fald det mere i indtjening, lyder det fra byens taxachauffør.

Byrådsmedlem vil hjælpe

Martin Mikkelsen, byrådsmedlem for Konservative, er villig til at kigge på, om kommunen kan hjælpe vognmænd som Huseyin Baldan.

- For mig at se kunne det lige så godt være en privat vognmand, der kunne stå for nogle af de opgaver, som kommunen alligevel får udført og ikke det offentlige i form af Midttrafik, siger Martin Mikkelsen.

Han taler samtidig om, at det er en balance, for kommunen skal ikke bruge skattekroner på at holde liv i et erhverv, der ikke nødvendigvis kan bestå.

- Men der må man have en snak om, om man kan udlicitere nogle opgaver, som man allerede gør i forvejen, siger byrådsmedlemmet og peger på buskørsel som et eksempel på en ordning, der allerede nu er udliciteret.

Næstformand: Loven er god nok

I foråret 2023 skal taxaloven evalueres, og ifølge Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, har den nuværende lov bredt set været god for branchen.

- For den enkelte taxachauffør har det været godt, for hvor han før kun måtte køre i et bestemt område, kan man nu køre i et større område og dermed derhen, hvor der er noget omsætning for chaufføren.

Hun medgiver dog, at det er svært i yderområderne, hvor kundegrundlaget er mindre, og derfor er hun enig med Martin Mikkelsen i, at vil man have taxakørsel i mindre byer, må man også levere et grundlag for indtjening.

- Det er meget dyrt at have en chauffør kørende for en enkelt værtshuskunde en onsdag aften. Man er nødt til at se på, om der er en fast del, der kan være erhvervsgrundlag for taxachaufførerne. Så vil der også være chauffører i aften- og nattetimerne, vurderer næstformanden, der som udgangspunkt mener, at den nuværende lov gerne må bestå.

Se hele interviewet med Trine Wollenberg her: