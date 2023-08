Kran tilkaldt til kraftig husbrand

Et hus lidt uden for Odder stod ikke til at redde for Østjyllands Brandvæsen, som natten til torsdag har kæmpet mod kraftig ild i huset på Århusvej.

- Det var helt overtændt da vi kom frem derned, og vi kunne ikke komme ind. Der stod flammer ud ad døre og vinduer, siger Johny Damgård, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Brandvæsnet blev tilkaldt kort før klokken tre, og i nattemørket var der i det første stadie af slukningsarbejdet tvivl om, hvorvidt der befandt sig personer i huset, som officielt er tilmeldt på adressen.

- Vi var i lang tid usikre på, om de var derinde, men politiet har heldigvis fået kontakt til dem på anden vis, siger Johnny Damgård.