Kran ind i kampen mod højt hus: - Det er en skamplet, som det ser ud nu

Ifølge Ole Lyngby Pedersen, der formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i Odder Kommune, er der flere grunde til, at de i udvalget mener, at etagebyggeriet skal blive en realitet.

- Klimasikring gør, at bygningerne skal bygges højere og bygherrer ønsker, at de får nok etagekvadratmeter til at kunne få økonomi i tingene, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er jo smag og behag. Jeg synes faktisk, at det oprindelige projekt kunne have været en perle for Hou. Jeg vil ikke gøre mig til smagsdommer, men der lå engang en købmandsgård, der også var en forholdsvis stor bygning, og der er måske skelet lidt til denne i arkitekturen.