Kommune købte kro i gave til lokale: Nu skal den rives ned

I flere år har den gamle kro i Hundslund sydvest for Odder stået forladt hen, og den er med tiden blevet mere og mere faldefærdig.

Så faldefærdig, at kommunen i samarbejde med en del af byens borgere, nu er nået frem til, at kroen ikke er værd at bevare.

- Drømmen var at bevare kroen, og at nogle af de lokale skulle sætte den i stand og få noget godt ud af kroen, men det har vist sig, at det ikke var et ønske for byens borgere at gå ind i det, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.