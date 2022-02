Kørte til Ukraine med nødhjælp, har flygtninge med hjem

Ikke med nødhjælpen, som er blevet læsset af. Men de to har i stedet fået selskab af en mor og hendes handicappede søn, Alla og Christian.

- Vi læssede en masse god nødhjælp af, og så kom der en grænsevagt og spurgte, om vi ikke kunne hjælpe de her to mennesker, siger Ole Stenholt over Facetime fra Polen.

- Vi havde bagsædet fyldt, og vi kan lige så godt fylde det hjemad også.