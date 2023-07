Klement lever af at opfinde

Han lever af at opfinde og bygge ting til teatre, film og reklamer. Listen er derfor også lang over, hvad han har bygget, men den tæller blandet andet tidsmaskiner, en lånemaskine og en vibrerende bænk.

Han fortæller også, at det både er det at nørde materialerne og løse de umulige opgaver, der dukker op undervejs.

- Jeg kan godt lide at løse problemerne, men jeg elsker virkelig også at bygge, siger han.

Klement Thorst fortæller, at det ofte starter med, at han bliver kontaktet af nogen med en løs idé, og så går hans hoved ellers i kreativt frigear.

- Den er jeg rigtig glad for at have bygget og jeg glæder mig meget til at se den på det store lærred, siger Klement Thorst.

For tiden er der rigeligt med arbejdsopgaver, så hans egne projekter må vente lidt. For eksempel står der et stort billeskellet på hjul, og venter på at blive lavet færdig.

- Jeg ville gerne bygge en stor bille til mig selv, der skulle være fjernstyret og kunne åbne og spy ild, fortæller han.

Han er derfor også begyndt at håbe, at der vil komme bestillinger ind på nogle af de ting, han drømmer om at prøve at bygge.

- Jeg kunne godt tænke mig at bygge nogle rumskibe og nogle flere science fiction-installationer, så jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis der kom en og skulle have bygget et rumskib, siger Klement Thorst.