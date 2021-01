Klaus mangler selskab i sin lastbil: Har du set Jack?

- Det er træls, fordi det er dem, som jeg sidder og snakker med, når jeg er ude og køre. Jeg købte dem, fordi jeg ville have noget selskab. De er altid med mig, siger han.

Den ene er fundet, men Jack mangler fortsat

De seneste dage har der været koldt, og onsdag faldt der også sne. Derfor har Klaus Hedegaard været nervøs for, om de to fritter ville kunne klare kulden.

Onsdag kom der dog en god nyhed. Den ene fritte, Mimi, er nemlig blevet fundet i en skraldespand af en forbipassende på rastepladsen ved Bilsbæk.

Og det giver håb for, at de begge snart er tilbage i lastbilen hos ham igen.



- Jeg er lidt overrasket over, at hun er blevet fundet. De er vant til at være inde og leve et luksusliv, hvor de får det bedste at spise og ligger med tæpper, så jeg havde ikke regnet med, at de ville blive fundet i live, selvom de er rovdyr, siger han og tilføjer:

- Jack er noget større og mere buttet end Mimi, så han har mere at leve af, så nu er jeg også 100 procent sikker på, at han er derude et sted.