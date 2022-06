Kattegat-forbindelse kunne ende i ægtepars baghave

Ifølge ham har det generelt givet anledning til bekymring i hele lokalsamfundet.

Selv har de gjort, hvad de kunne, for at forhindre broen. Blandt andet ved at involvere sig i foreningen imod forbindelsen og at tage til protestmøder.

Håber på afklaring

Den nye melding om den omdiskuterede bro kom onsdag i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Her siger transportminister Trine Bramsen (S), at den længeventede forundersøgelse ikke giver "grundlag for at igangsætte projektet".