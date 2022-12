Jesper afbrød unge - endte med slemme forbrændinger

Han løber væk fra flammerne, og det er her, det går op for ham, at hans løbebukser i nylon brænder.

- Jeg opdager, at der er gået ild i højre ben fra knæet og ned, siger han.

Jesper Kirkeby mener, der må have ligget en form for brandbar væske i bunken, som han sparkede til. Væske, som er sprøjtet op af benet på hans løbebukser.

- Jeg forsøger at slukke det med hånden i en panisk situation. Man tænker ikke helt rationelt, siger han.

Det lykkedes ham at komme hjem i familiens hus, hvor hans kone hjalp ham med at få tøjet af. Efter råd med en sygeplejerske, familien kender, sad han med benet under koldt vand i håndvasken i flere timer.

Slemme forbrændinger