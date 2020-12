Ildsjæle har kæmpet i to år: Nu har de retten til 24.000 m2 jord

Lang tids kamp

Sammen med sin kone og to naboer har han arbejdet på at få bofællesskabet til at blive til virkelighed i snart to år.

- Vi er tre gode naboer, der har fået ideen. Vi havde indtryk af, at vi løb lidt for hurtigt og manglede tiden til at være sammen, forklarer Jens Bruun Larsen.

- Samtidig har vi set, at klimaforandringerne både fylder for videnskaben og de unge mennesker, der klimastrejker. Så blev vi enige om: Vi skal da gøre noget! Og hvad skal vi gøre? Vi skal da prøve det her!