Ida, Sofie og Ida lærer at læse med rim

"Nede i Fru Hansens kælder, kan man købe frikadeller - når man køber margarine, må man ikke stå at grine - når man køber æg, må man ikke lave skæg!"

I børnehaven Solstrålen i Hundslund ved Odder, har man taget rim og remser i brug i kampen for at give de mindste en god start på at lære at læse.

De kan nemlig være med til at lære børn at læse.

Fredag havde alle børn ting med, som rimede - og det handler om at lære, at ordene ikke blot har en betydning, men at de også kan meget mere.

- Ord har også en lyd og kan høre sammen på grund af deres lyd og senere hen også på grund af deres bogstaver, og ikke bare på grund af deres betydning - for eksempel at lam og kam hører sammen, selvom de ikke rigtigt gør alligevel, siger Anna Frost, sprogpædagog, Landsbyordningernes Børnehuse.

Vrøvleord

Rim og remser har været et fokus i daginstitutionerne i Odder Kommune i et stykke tid, og i Solstrålen er de blevet gode til at rime - og dermed er de godt på vej til at blive gode til at læse.

- Selve rimeudviklingen er, at når man er der, hvor man kan lave vrøvleord med rim, så har man forstået, at det er selve lyden, vi arbejder med, siger Anna Frost.

Og vrøvleord, det finder de tre børnehavepiger Ida, Sofie og Ida allerede på i massevis.

- Næse, bæse, gæse, væse, bæse, lyder det ivrigt fra de tre.

De klassiske børnerimer klarer de også med bravour - og det gamle rim fra Fru Hansens kælder, som denne artikel begyndte med, lirer de af i fin stil.

Så selvom en større international undersøgelse af skolebørns læsefærdigheder viser, at de generelt er blevet ringere, så er der håb for børnene i Solstrålen.

Snip, snap, snude, så er den historie ude.