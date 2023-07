I Vingegaard og Asgreens baghjul: - Vi har gjort noget rigtigt

- Nogen er kommet til og har fået et boost i deres tidlige karriere, mens andre nærmest startede med at køre på cykel her, siger Torben Kristensen.

Odder Cykel Klub er for unge cykelryttere, der gerne vil konkurrere og er altså ikke en klub skabt for bredden.

- Vi forsøger vi at give dem nogle forhold, hvor de kan udvikle sig sammen, forklarer formanden.

Ingen ved, hvem den næste er

Debutanten Anthon Charmig er en af dem, der nærmest lærte at køre på cykel i Odder. Anderledes er historien med ham, alle taler om – Jonas Vingegaard. Han var forbi klubben i en kortere periode, lige inden han blev professionel.

- Jonas var ikke særlig god, men han var ihærdig. Da han kom til os, var der ikke noget, som tydede på, at han skulle gøre, som han gør nu, siger Torben Kristensen.

Torben Kristensen understreger dog også, at der har været et talent gemt i Vingegaard, for ellers kan det ikke lade sig gøre at vinde Tour de France.

Samtidig er det et vidne om, at det er umuligt at spå om, hvem der bliver den næste. Torben Kristensen ønsker da heller ikke et pege nogen af de nuværende ryttere ud som det næste store hit.

- Det er helt uforudsigeligt. Vi har en masse gode drenge i alderen 10 til 18, men hvem det bliver, ved jeg ikke, men en eller to af dem skal nok klare sig.