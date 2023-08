Høster vådt korn: Landmænd kæmper med ufleksibel deadline

- Det giver et unødigt pres, og det gør, at vi skal tage nogle fagligt ikke særligt velfunderede beslutninger omkring blandt andet at høste umodent eller vådt korn og i en rækkefølge, så vi høster, hvor der skal være efterafgrøder først, selvom det måske ikke er det korn, der er mest modent, siger han.

Af hans i alt 250 hektar ved Balle udenfor Odder skal 50 af dem skal have sået efterafgrøder, og selvom han ser ud til at nå i mål, mener han ikke, at det er en optimal løsning i en travl tid.

Til midnat udløber fristen for at så efterafgrøder, og derfor kæmper mange østjyske landmænd lige nu med at få høstet og sået.

Sommeren 2023 har ikke været den mest gunstige for kornets udvikling, og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) er da heller ikke afvisende over for andre regler.

- Det er for ufleksibelt efter min vurdering at have én bestemt dato, som skal gælde for hele landet. Jeg så meget hellere, at det var op til landmanden selv at vurdere, mens man selvfølgelig skal levere på de miljømål og -krav, som vi politisk stiller, siger ministeren.



Efterafgrødernes formål er at optage noget af det kvælstof, landmændene kører ud som gylle på markerne, men som ikke suges op af hovedafgrøden, så det ikke ender i vandmiljøet.

- Det er klart, at hvis man ikke i virkelighedens verden kan få etableret efterafgrøderne på et bestemt tidspunkt, vil det være næstbedst at få sået dem i lidt senere, siger Jacob Jensen.

Ti år uden ændringer

Og det glæder landmanden fra Balle.

- Jeg håber, embedsmændene ser lige så velvilligt på det, for vi har hørt det før fra ministeren, men vi har endnu ikke set noget resultat her på cirka 10. år med de her regler, siger Christian Pries Andersen.

Bare omkring fem dage kunne ifølge ham gøre underværker på hans marker omkring Odder, andre steder i landet måske lidt længere. Trods den relativt lille geografiske størrelse er der nemlig store forskelle på kornets modning i Danmark.

Når det høstes for tidligt og vådt, skal der eksempelvis bruges energi på at tørre det, og det er heller ikke godt for klimaet.

Hvis ikke landmændene når det inden midnat, bliver de straffet med at må bruge mindre kvælstof næste år.