Historisk badehotel er solgt: Hvor skal de ældre nu være?

Det er dog ikke alle steder, salget møder opbakning. Byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen stemte sammen med Enhedslisten og Nye Borgerlige imod, og han mener ikke, at et salg er den bedste løsning.

- Det er et vigtigt sted for mange ældre, og det er en skam, at man fjerner det uden at have en plan for en ny ordning, siger Jakob Søgaard Clausen, der er løsgænger i byrådet.

Ifølge ham burde kommunen have haft en ny plan klar, inden et salg blev aktuelt.

- Aarhus Kommune har et ansvar for at tilbyde en plads til ældre, der har brug for ekstra hjælp. Saxild Strand er meget mere end bare ferie. Det er blandt andet et sted for fællesskab og forebyggelse af ensomhed, siger Jakob Søgaard Clausen.