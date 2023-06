Henry har 300 arter i haven uden at løfte en finger

- Så snart man kommer ind, flyver sommerfuglene rundt, her er flere fugle. Der er over 300 hjemmehørende arter på matriklen, fortæller han fra haven i Saksild.

Han har nemlig omdannet sin egen have til en oase. Sit eget lille økosamfund, som er grønt og ikke mangler vand trods tørken, og hvor det hele bare skal slåes ned med en le én gang om året.

- Hvis man gerne vil ligge i hængekøjen, er det en god metode, konstaterer Henry Lind.

I 2016 startede han med at omlægge den 1200 kvadratmeter store have, så den i dag passer sig selv. Det krævede blandt andet, at han gravede det øverste lag jord væk, så han skabte et næringsfattigt miljø