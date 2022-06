Henriette kæmper mod solceller - nu er et biogasanlæg også på vej

Henriette Toftegaard fik sig noget af et chok, da hun midt i kampen mod en solcelleanlæg fandt ud af, at hun nu muligvis kan se frem til endnu en uønsket nabo: Et biogasanlæg.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Det er jo ikke derfor, vi flyttede hertil for 12 år siden, siger hun.

Hun bor i den lille landsby Torrild vest for Odder. På et 106 hektar stort område, lige vest for Torrild, har Aura Energi ansøgt Odder Kommune om at opføre en solcellepark.