Henriette er chokeret: Får vi nu alligevel et lugtende biogasanlæg som nabo?

Det er selskabet Bioenergi, som ønsker at opføre det 16 hektar store biogasanlæg ved navn Odder Energipark, hvor der forventeligt kommer til at køre omkring 58 lastbiler frem og tilbage hver dag.

De frygter for stigende, tung trafik fra lastbiler og for at hente vasketøj ind fra tørresnoren, som stinker af, ja, lort.

Nu er der tre tilbage - alle sammen placeret lige omkring landsbyen Torrild, hvor borgerne efterhånden er erfarne ud i kunsten at demonstrere med store skilte uden for rådhuset i Odder.

Før var der 20 mulige placeringer til et kommende biogasanlæg spredt over hele Odder Kommune.

For et halvt år siden var Torrild-borgerne også ude med skilte, bannere og slagord, fordi politikerne havde planer om at bygge biogasanlægget ved deres lille by, og dengang havde de held til at få omstødt politikernes beslutning.

Planen om at placere anlægget ved Torrild blev droppet. Troede de.

Det er derfor, de nu er chokerede over at erfare, at der fortsat bliver arbejdet på et biogasanlæg lige præcis i deres by.

- Folk, som sidst var helt nede i kulkælderen, ringer til mig. De er ulykkelige over, at de nu igen skal igennem den her mølle, siger Henriette Toftegaard Jensen.