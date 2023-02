Har du undret dig? Derfor lyser kirketårn op

Hvis du var sent oppe og en tur rundt i Odder natten til torsdag eller tidligt torsdag morgen, har du måske undret dig over, at Odder Sognekirke var pakket ind i et lysshow, der lyste nattehimlen op. Forklaringen skal findes i, at der i forbindelse med kyndelmisse er lysfest i og ved Odder Sognekirke samt rundt om i byen lørdag den 4. februar. Det fortæller Ann Dahy, der er menighedsrådsformand i Odder Sogns Menighedsråd. Det var netop i forbindelse med den store lysfest, at de indledende manøvrer natten til torsdag fandt sted, da man her testede lyset.

Her ses et billede fra prøverne natten til torsdag. Hvordan og hvorfor Mickey Mouse indgår, løfter kunstner Vibeke Rønsbo formentlig sløret for til ferniseringen torsdag aften. Foto: presse-fotos.dk

Og lå man og sov natten til torsdag, venter der flere muligheder for at opleve lysshowet - og en hel masse andet i forbindelse med lysfesten. Torsdag aften kommer der igen lys på kirken, da der er fernisering af værket. Hyldest Med udgangspunkt i et gammelt kyndelmisseritual hylder kunstneren Vibeke Rønsbo kvinder, der kæmper for at vinde eller genvinde deres rettigheder, i lysshowet på kirketårnet. Vibeke Rønsbos værk bliver derudover også opført på kirken fredag aften og lørdag aften. Selve lysfesten finder sted lørdag fra klokken 17-22, hvor det for alvor går løs. Udover lysshowet er der en helt masse andre arrangementer.

Foto: presse-fotos.dk