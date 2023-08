Har du set Mike? Endnu en person efterlyses i sag om knivstikkeri

De er begge fortsat på fri fod, og torsdag tilføjer Østjyllands Politi så endnu et navn til listen over personer, der er mistænkt i sagen.

Natten til lørdag blev en 32-årig mand stukket med kniv seks gange på Aabygade i forbindelse med et slagsmål, og han blev efterfølgende bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til endnu en mistænkt i sagen om knivstikkeri i Odder i weekenden.

Hvis man har informationer om, hvor han - eller de to andre - befinder sig, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på telefonnummer 114.

Østjyllands Politi oplyser desuden, at det fortsat er politiets opfattelse, at det er et internt opgør, der førte til knivstikkeriet.

foruden Mike Brandes leder politiet altså fortsat efter Alex Kris Hansen og Thomas Espensen.