Hårdt angreb på DF-politiker: Solgte kvinde som sexslave

En DF-politiker i Odder Kommune bliver beskyldt for i årevis at have tilbudt en kvinde som sexslave med ydelser såsom afføringssex og brutal mishandling.

De hårde beskyldninger kommer fra en tidligere prostitueret og er rettet mod John Rosenhøj, der er byrådsmedlem i Odder.

Kvinden har fortalt sin historie til Ekstra Bladet.

- Størstedelen af de kunder, som jeg havde, de kom fra John. Så han udvalgte også kunderne. Det var især ’scat’ (afføringssex, red. ). Det kunne bare ikke blive ekstremt nok til sidst, fortæller den tidligere prostituerede, ’Victoria’, til Ekstra Bladet.

Kvinden er blevet anonymiseret på grund af sagens karakter, men Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Stod angivelig bag escort-annoncer

John Rosenhøj er, udover at være byrådsmedlem, også næstformand i sundhedsudvalget Odder Kommune. I juni blev han kåret som Dansk Folkepartis borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg. Men i sidste uge trak han sig fra posten af hensyn til sit helbred.

Til Ekstra Bladet fortæller kvinden også, at John Rosenhøj angiveligt arrangerede møder mellem forskellige mænd og den tidligere prostituerede. Det gjorde han, ifølge kvindens udsagn, på eget initiativ.

- Han lavede annoncer og skrev til kunderne, som om det var mig, der skrev. Han har lavet alle aftalerne, siger hun.